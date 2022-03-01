Двухлетний ребенок наглотался таблеток в Петербурге

Двухлетний ребенок из Санкт-Петербурга наглотался таблеток и попал в больницу с серьезным отравлением. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ситуация произошла в воскресенье, 27 февраля. Ребенок находился у бабушки. В какой-то момент он остался без присмотра и съел таблетки. Спустя время у ребенка ухудшилось самочувствие. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него острое пероральное отравление лекарственными препаратами, передала «Политика сегодня».