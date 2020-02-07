СЖР выяснит обстоятельства нападения на журналистку «Новой газеты»

В Союзе журналистов России (СЖР) уже начали проверять детали нападения на обозревателя Дубровиной в Грозном. В общественном объединении назвали эту историю «своеобразной».

«В данный момент наши коллеги связываются с нашим союзом в Чеченской республике. Вы знаете, что накануне вечером корреспондент „Новой газеты“ и адвокат, тоже женщина, были избиты у входа в гостиницу в Грозном. Причем на них напали тоже женщины. Такая своеобразная история», — приводит РИА «Новости» слова главы СЖР Владимира Соловьева.

Он добавил, что сотрудники союза уже разбираются в инциденте. Поздно вечером 6 февраля «Новая газета» написала, что на обозревателя издания Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину якобы напали у входа в грозненскую гостиницу «Континент». Их побили руками и ногами. В нападении участвовали в основном неизвестные женщины, хотя мужчины среди нападавших тоже были. Пострадавшие сняли побои и обратились в правоохранительные органы Чечни. Полиция начала проверку.