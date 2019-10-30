Сына высокопоставленного чиновника из Тувы задержали за наркоторговлю

По данным ведомства, группировка на протяжении достаточно длительного времени занималась оборотом гашиша на территории региона.

Среди задержанных сын высокопоставленного чиновника органов власти Республики Тыва.

Сотрудники ФСБ задержали торговцев дурманом с поличным. Во время задержания в квартире, где находились подозреваемые, нашли около двух килограммов наркотика. Это является крупной поставкой.

В отношении организаторов наркосбыта возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».