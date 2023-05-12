Происшествия 12 мая 2023, 20:41 Сына владельца сети клиник «Гемотест» похитили в Москве — СМИ Shot: неизвестные потребовали за сына владельца сети клиник «Гемотест» Газиева $1 млн Freepik

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Неизвестные похитили сына основателя и генерального директора сети лабораторий «Гемотест» Рудема Газиева Акима. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, предполагаемые похитители стали требовать с Газиева один миллион долларов. Эту сумму он якобы должен передать 13 мая.

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До своего исчезновения 21-летний юноша отдыхал в Санкт-Петербурге, в Москву прибыл 9 мая, но дома так и не появился. В РУДН сообщили, что Аким присутствовал на парах согласно расписанию.

Накануне Рудему Газиеву позвонили с неизвестного номера. Собеседник заявил, что сын предпринимателя находится у него. Позже предполагаемые похитители стали просить у отца молодого человека выкуп. В настоящий момент следователи устанавливают местонахождение Акима.

Полиция обнаружила исчезнувшую супругу бывшего командующего Воздушно-десантными войсками России (ВДВ) Александра Колмакова в Подмосковье.

Накануне, 10 мая, женщина ушла на работу, но домой не вернулась. После этого неизвестный позвонил Колмакову и сообщил, что его супругу похитили. Для ее освобождения мужчина потребовал миллион рублей.