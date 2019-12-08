Сына Валерии госпитализировали после ДТП под Петербургом

Продюсер рассказал, что Арсений ехал в Петербург на концерт Валерии — он хотел сделать матери сюрприз.

До северной столицы он не доехал. Автомобиль Арсения попал в аварию недалеко от Петербурга — в Тосно. В местной больнице юноше провели операцию.

Пригожин рассказал, что в момент ДТП за рулем сидела девушка Арсения Лиана. О ее состоянии нет никакой информации. Однако в Instagram появилось видео, которое было снято в машине за несколько минут до аварии. На кадрах видно, что за рулем сидит сам сын Валерии. Возможно, они с Лианой поменялись местами.

Известно, что автомобиль врезался в отбойник и съехала в кювет. Причины аварии выясняются. В момент ДТП в салоне находились несколько друзей пары. Информации о их состоянии пока нет.