Мать ранила ножом девятилетнего сына в Петербурге

Полицейские отбили от наркозависимой девушки с ножом ее раненного девятилетнего сына в Купчино. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранителей вызвала бабушка пострадавшего мальчика. Выяснилось, что 28-летняя женщина закатила своей матери скандал, когда она подняла вопрос о ее зависимости от наркотиков.

Дочь пошла на мать с кулаками. Женщина побежала к соседям за помощью, а когда вернулась увидела дочь с ножом в руке и раненного в ладонь внука. Такую картину и увидели сотрудники полиции, которые прибыли на место.

Они отбили пострадавшего мальчика у агрессивной матери. Женщину задержали и доставили в отдел для прохождения медицинского освидетельствования. Ребенка передали медикам. Его жизни ничего не угрожает.