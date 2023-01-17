Эксклюзив 17 января 2023, 01:31 «Сына трясло всю ночь». Сотрудница пункта выдачи Ozon в Нижнем Новгороде напала на ребенка из-за технической ошибки Мать пострадавшего после нападения сотрудницы Ozon ребенка: сын пытался нас защитить

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Скандал с нападением на ребенка сотрудницы пункта выдачи маркетплейса Ozon в Нижнем Новгороде начался с технической ошибки. Девушка за стойкой после нескольких неудачных попыток найти номер товара начала психовать и материться. Об этом «360» рассказала Юлия Материкова, чей сын пострадал от нападения сотрудницы.

Собеседница пояснила, что пришла получить посылку вместе с сыном и своей матерью. Но сначала работница пункта выдачи не могла решить проблему с технической ошибкой, а после потребовала у Юлии паспорт, так как товар имел ограничение по возрасту.

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«У меня с собой документов не было, но у мамы был паспорт. Я предложила, чтобы она получила товар вместо меня», — рассказала женщина.

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В этот момент сотрудница начала звонить коллеге и спрашивать можно ли выдать товар другому человеку, который предъявит штрих-код. Когда ей ответили, что можно, она вышла из себя и начала ругаться матом. Когда девушку попросили выбирать выражения в присутствии ребенка, то ругань только усилилась.

«Я включила видеозапись, потому что это не первый случай такого хамского отношения. Я и другие жители микрорайона уже писали жалобы, но никаких мер не приняли. Поэтому я решила отправить видео в Ozon», — пояснила Юлия.

Съемка сильно не понравилась сотруднице. Сначала она пыталась выбить телефон из рук, после чего клиенты решили вызвать полицию.

«Пока набирали номер, я все еще снимала. Она в какой-то момент вылетает из-за стойки и набрасывается на нас с мамой, а сын, чтобы защитить, преграждает ей путь. Она дергает его за капюшон вниз одной рукой, а второй его бьет. У него разбита губа и ушиб щеки», — поделилась собеседница «360».

Опасаясь оставаться с буйной девушкой наедине, Юлия позвонила мужу. Когда он пришел, сотрудница сидела в подсобке и орала, что боится себя убить. По мнению клиентки, руководству компании стоило внимательнее подходить к выбору сотрудников. Сейчас Юлия хочет, чтобы напавшая на ее сына сотрудница понесла наказание. По ее словам, ребенка трясло всю ночь после пережитого стресса.

Руководитель пункта выдачи прокомментировать поведение своей подчиненной отказалась.

В нижегородском главке МВД сообщили, что организовали проверку по факту обращения матери пострадавшего ребенка. Правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе маркетплейса Ozon заявили, что девушку уже уволили. Клиентам в компании принесли свои извинения.