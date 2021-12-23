Сын бойца ММА Вячеслава Дацика и его друг пострадали от рук неизвестного мужчины. Он напал на подростков в подъезде на Нижней Сыромятнической улице в центре Москвы, сообщил источник ТАСС.

По его данным, злоумышленник, предположительно, был в состоянии наркотического опьянения. Избив мальчиков, он сбежал. Пострадавших доставили в детскую городскую клиническую больницу святого Владимира.

Источник ТАСС уточнил, что врачи выявили у подростков ушибы, гематомы, закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Информация об этом была передана в правоохранительные органы, идет проверка.

Официально эти данные пока не были подтверждены. Дацик также сообщения об избиении сына не комментировал. За свою карьеру он провел 14 боев, шесть из которых завершились его победой. В 2007 году спортсмена арестовали за серию ограблений салонов сотовой связи, потом поместили в психбольницу. В 2010 году Дацик сбежал в Норвегию. Там его тоже задержали за незаконное ношение оружия и приговорили к тюрьме. После бойца депортировали в Россию.