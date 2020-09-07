Сына актера Малковича задержали на протестах в Портленде

Уточняется, что это произошло в пятницу, 4 сентября. По информации журналистов, активисты напали на представителей правопорядка. Митинг признали незаконным. В целом было задержано 27 человек. Среди них оказался Лоуи. Ему предъявили обвинение в хулиганстве и вмешательстве в деятельность полицейских, информирует сайт «МИР 24».

Согласно предварительным данным, в отношении сына знаменитости пока не будут возбуждать уголовное дело. В настоящий момент неизвестно, отпустили ли его из полиции. Отмечается, что мужчина работает инженером-программистом в Портленде.