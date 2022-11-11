Эксклюзив 11 ноября 2022, 23:26 «Сын за него молился»: отец подозреваемого в убийстве одноклассника в Ставрополье рассказал о конфликте Отец подозреваемого в убийстве школьника в Старополье заявил о невиновности сына РИА «Новости»

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Отец школьника из Ставрополья, который якобы нанес однокласснику смертельный удар, заверил, что его сын не виноват. В беседе с «360» мужчина поделился своим мнением о том, что произошло в школе.

В Кочубеевском районе Ставропольского края на школьной перемене скончался девятиклассник. По одной из версий, после урока один мальчик измазал мелом пиджак другому, что спровоцировало драку. Одноклассник пнул обидчика в грудь, и тот упал без сознания. Врачи не смогли реанимировать ребенка.

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«Мой сын его не бил. Этот мальчик ударил сына по лицу и упал в обморок. У Ярослава даже остался синяк под глазом», — сообщил отец подростка.

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Житель станицы Барсуковской утверждает, что сын находился в хороших отношения с погибшим мальчиком — дети были лучшими друзьями.

«После инцидента сын молился за него как мог и в школе, и дома. До этого между ними никаких конфликтов не было, ведь они были лучшими друзьями», — отметил мужчина.

В СК РФ по Ставропольскому краю ранее сообщили, что по факту смерти подростка правоохранители возбудили уголовное дело. Во время потасовки, по данным следствия, один подросток передавил другому сонную артерию. После этого пострадавшему резко стало плохо, Он скончался, несмотря на медпомощь.