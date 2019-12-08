Сын Валерии показал разорванную губу после аварии. Фото

Утром 8 декабря сын певицы Валерии, Арсений Шульгин и его девушка попали в аварию на трассе Москва — Петербург. Из-за плохих погодных условий автомобиль врезался в отбойник и слетел в кювет. Пострадавших доставили в больницу города Тосно.

Молодой человек опубликовал своем Instagram фото последствий ДТП. Он также сообщил, что в результате инцидента, у него были разорваны губы, потребовалась операция, чтобы их сшить.

У девушки, которая находилась за рулем автомобиля, сломана рука.

«Выглядело ужасно, когда предплечье просто сложилось пополам», — поделился Шульгин.