Происшествия 21 декабря 2022, 18:09 Сын ударил отца ножом в Санкт-Петербурге

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Местный житель Санкт-Петербурга ранил ножом отца. Пострадавший находится в реанимации, сообщил сайт «Петроград».

По данным Nation News, безработный 38-летний мужчина распивал спиртные напитки с 62-летним отцом. В результате застолья между родственниками произошел конфликт, после чего сын ударил отца в живот.

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Отмечается, что нападавший самостоятельно вызвал бригаду медиков и явился к сотрудникам полиции с признанием.

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