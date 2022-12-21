21 декабря 2022, 18:09
Сын ударил отца ножом в Санкт-Петербурге
Местный житель Санкт-Петербурга ранил ножом отца. Пострадавший находится в реанимации, сообщил сайт «Петроград».
По данным Nation News, безработный 38-летний мужчина распивал спиртные напитки с 62-летним отцом. В результате застолья между родственниками произошел конфликт, после чего сын ударил отца в живот.
Реклама
Отмечается, что нападавший самостоятельно вызвал бригаду медиков и явился к сотрудникам полиции с признанием.
Реклама
Санкт-Петербург
Реклама
Реклама