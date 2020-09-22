Сын убил мать и себя из-за строительства дороги в Новой Москве
Мужчина и его мать приобрели участок в Новой Москве, поселении Десеновское, деревне Десна, СНТ Родник 1 и 30 лет стоили дом. Однако затем выяснилось, что в этом месте будет проходить реконструкция автомобильной трассы М3 «Украина» Середнево — Марьино — Десна.
В предсмертной записке мужчина объяснил, что обращался в суд и различные инстанции, чтобы отстоять свой дом и изменить направление дороги. Однако у него ничего не получилось.
Он объяснил, что морально пережить потерю своего дома не в состоянии, поэтому решил уйти из жизни добровольно. Его мать не сможет обслуживать дом самостоятельно, поэтому он решил убить и ее. В смоей смерти он попросил винить коррупционеров.
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова подтвердила «360», что 22 сентября тела матери и ее сына были найдены в частном секторе. По предварительной версии следствия мужчина, находящийся в депрессивном состоянии, убил свою мать, а затем покончил жизнь самоубийством.
«В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия», — сообщили в СК.