Сын убил мать и себя из-за строительства дороги в Новой Москве

В Новой Москве мужчина убил свою мать, а затем покончил жизнь самоубийством из-за строительства трассы, которая по проекту должна проходить через их дом. Об этом «360» рассказали в Следкоме по Москве.

Мужчина и его мать приобрели участок в Новой Москве, поселении Десеновское, деревне Десна, СНТ Родник 1 и 30 лет стоили дом. Однако затем выяснилось, что в этом месте будет проходить реконструкция автомобильной трассы М3 «Украина» Середнево — Марьино — Десна.

В предсмертной записке мужчина объяснил, что обращался в суд и различные инстанции, чтобы отстоять свой дом и изменить направление дороги. Однако у него ничего не получилось.

Он объяснил, что морально пережить потерю своего дома не в состоянии, поэтому решил уйти из жизни добровольно. Его мать не сможет обслуживать дом самостоятельно, поэтому он решил убить и ее. В смоей смерти он попросил винить коррупционеров.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова подтвердила «360», что 22 сентября тела матери и ее сына были найдены в частном секторе. По предварительной версии следствия мужчина, находящийся в депрессивном состоянии, убил свою мать, а затем покончил жизнь самоубийством.

«В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия», — сообщили в СК.