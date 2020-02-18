Сын судьи держит в страхе поселок на Урале. Жители не знают, куда жаловаться

Продавщица местного магазина Ирина пострадала от Хвастанцева в апреле прошлого года. Тогда молодой человек потребовал, чтобы ему дали продукты в долг. Когда женщина отказалась он начал кидаться на нее. Ирина успела спрятаться в подсобку и позвать мужа. В итоге началась потасовка.

Когда хулиган уже уходил он заявил, что сожжет магазин. «Он говорил: „Я здесь царь и бог, у меня везде связи“», — рассказала Ирина. Заявление в полицию не помогло. Там женщине отказали в возбуждении уголовного дела.

Летом Хвастанцев напал на еще одну продавщицу — Яну. Чем-то недовольный он кинул в лицо девушке банку с пивом. Она потом несколько недель ходила с синяком. В январе вся банда ворвалась к ней в дом, так как им не понравилось, что она принимала гостей.

«Они избили их прямо в доме, а продолжили на улице. Одному сломали челюсть», — рассказала Яна.

Сам Николай Хвастанцев не отрицает и банку с пивом и нападение на гостей. Но всему находит объяснение. Избитые гости — это были работники местной фермы, которые нахамили ему и его компании. А банку в Яну он запустил «на нервах». «Она полезла, куда не надо — я ее предупреждал», — пояснил он свою позицию.

Это только два случая, когда банда ушла от ответственности. Три года назад они сильно избили местного жителя Федора, который попал в больницу. Когда он дал показания на молодчиков, его избили снова. Жители уже отчаялись найти управу на этих наглецов.

Пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал журналистам, что против Хвастанцева завели административное дело по побоям. Сын бывшей судьи Артур Ашхалатов проверяется на причастность к грабежу в январе этого года. По этому же делу проходят еще один подозреваемый: ранее судимый житель Екатеринбурга.

«Как заверил меня врио начальника ОВД Первоуральска Иван Козырчиков, полицией предпринимаются необходимые меры для неотвратимости наказания участников этой криминальной истории», — заявил Валерий Горелых.

Когда участников группировки привлекут к ответственности, и жители поселка смогут жить спокойно — неизвестно.