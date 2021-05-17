«Сын стоял в стороне». Мать избитого в Петербурге подростка рассказала, что случилось

В Санкт-Петербурге отец четырехлетней девочки напал на детской площадке на подростка и избил его. Свои действия он объяснил тем, что якобы заступился за своего ребенка, которого ударил мальчик. На появившемся в Сети видео этого момента нет, подчеркнула мать пострадавшего.

Елена Николаевна рассказала «360», что ее сын стоял на детской площадке с другом. Они разговаривали, смеялись. К ним подошел мужчина, и со словами «что, смеетесь?», ударил его в солнечное сплетение. Затем начал избивать.

«Его дочь ударила качеля и она упала. Рядом был еще какой-то ребенок. Но мой сын стоял в стороне. Сейчас у него сломан нос и проломлен череп. На видео, которое выложено в интернете, видно, что никто на его дочь не нападал. Мой сын просто стоял на детской площадке, дочь этого мужчины была в другом месте. Не знаю, как он объясняет случившееся. Я с ним не разговаривала, с ним общается полиция», — сообщила женщина.

Елена Николаевна добавила, что ее сын после избиения пошел в отдел полиции и написал заявление. Полицейские вызвали ему скорую и его отвезли в больницу. После осмотра подростка положили в реанимацию. Ночью его наблюдали врачи, сейчас его перевели в палату.