Сын российской блогерши заряжал в ванной смартфон и умер от удара током

Популярный арт-блогер Анастасия Сосновская рассказала, что потеряла сына. Мальчику было 12 лет, он умер от удара током после того, как его смартфон на зарядке упал в ванну.

«Это был удар током. В ванной. От телефона на зарядке. Маленький айфончик 4S, у которого быстро садилась батарея, на секунду упал на живот. Сын успел выкинуть его на пол, но было поздно», — написала Сосновская в своем Instagram.

Блогер обратила внимание, что такие случаи смерти по неосторожности, из-за того, что люди берут с собой телефон в ванну и заряжают его, не редкость.

«Я была уверена, что от такого невозможно умереть. Если бы я знала…», — призналась она.

Между тем уже не один случай смерти произошел с детьми, которые принимали участие в так называемых интернет-челленджах. Подростки выполняют опасные для жизни задания в погоне за лайками. Ранее в Италии умерла девочка, которую нашли в ванной комнате без сознания со смартфоном в руке, ее сестра рассказала, что перед смертью она принимала участие в подобном челлендже. Похожий случай гибели ребенка на востоке Москвы сейчас расследует СК РФ.