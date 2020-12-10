Сын пропал у звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Магдалины Бауровой

Артистка рассказала, что в среду, 9 декабря, ее 13-летний ребенок ушел на прогулку из дома в Санкт-Петербурге. До сих пор о нем не появлялось вестей. Женщина отметила, что подросток не отвечает на звонки, информирует сайт «Дни.ру».

Баурова уточнила, что ее сын был одет в черный длинный пуховик, кроссовки в тон и вельветовые джинсы темного оттенка. У мальчика европейские черты лица, темные волосы и карие глаза, телосложение нормальное. Среди особых примет длинная челка, один глаз косит. У подростка активная жестикуляция и походка вразвалку.

Актриса заявила, что ее ребенок никогда не пытался покинуть родной дом.