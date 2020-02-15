Сын погибшей в Калининграде пары выписан из больницы. Ранен он не был

После стрельбы на ул. Профессора Баранова в Калининграде в больницу был доставлен сын погибшей супружеской пары. Ему оказали необходимую помощь, и 13-летний подросток был отправлен домой на амбулаторное лечение.

Об этом РИА «Новости» рассказали в министерстве здравоохранения Калининградской области.

«Ребенок был доставлен в Детскую областную больницу и после оказанной медицинской помощи отпущен домой под амбулаторное наблюдение», — сказали в министерстве.

Подросток не был ранен в ходе инцидента, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко.

«Ребенок не получил никаких ранений, у него психологическая травма. <…> В настоящее время он передан родственникам, и психолог с ним работает», — сказала она.

Родители мальчика погибли от рук 63-летнего мужчина, который устроил стрельбу из охотничьего карабина. Позже он попытался покончить с собой, был госпитализирован и умер в больнице.