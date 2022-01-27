Сын погибшей под колесами мусоровоза женщины пожаловался на отсутствие уголовного дела

В ноябре прошлого года в Гусь-Хрустальном под колесами мусоровоза погибла пожилая женщина. По словам ее сына Романа, следствие до сих пор не завело уголовное дело по факту смерти человека. Об этом написал «Царьград».

«Мне позвонили с маминого телефона и сообщили, что она попала в ДТП. Назвали адрес. Я сразу же бросился туда», — сообщил сын погибшей.

В течение двух часов после трагедии женщина была жива, однако из-за серьезных травм скончалась в больнице.

Роман отметил, что его официальный представитель уже направил жалобу в прокуратуру. Сейчас он ожидает реакции надзорного органа, а затем начала следствия.