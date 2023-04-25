25 апреля 2023, 14:26
Сын по указке отца избил битой подростка под Владимиром
СК: во Владимирской области десятилетний мальчик избил битой подростка по указанию отца
Уголовное дело возбудили во Владимирской области по факту избиения десятилетним мальчиком подростка на стадионе. Школьник орудовал битой по указанию отца, сообщили в пресс-службе регионально СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении несовершеннолетнего», — уточнили в ведомстве.
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Потасовка произошла в поселке Балакирево Александровского района.
По версии следствия, вечером 22 апреля на стадионе «Рубин» по указанию своего отца 10-летний мальчик наносил удары битой по телу и ногам 15-летнему подростку. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшедшего. Видео драки пользователи выложили в соцсетях.
В марте в московской «Школе Новокосино» произошел конфликт между двумя десятиклассниками. Причиной стали оскорбления в адрес родителей одного из подростков. В результате драки одного из школьников госпитализировали с черепно-мозговой травмой, написали «Известия».
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