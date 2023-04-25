Происшествия 25 апреля 2023, 14:26 Сын по указке отца избил битой подростка под Владимиром СК: во Владимирской области десятилетний мальчик избил битой подростка по указанию отца РИА «Новости»

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Уголовное дело возбудили во Владимирской области по факту избиения десятилетним мальчиком подростка на стадионе. Школьник орудовал битой по указанию отца, сообщили в пресс-службе регионально СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении несовершеннолетнего», — уточнили в ведомстве.

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Потасовка произошла в поселке Балакирево Александровского района.

По версии следствия, вечером 22 апреля на стадионе «Рубин» по указанию своего отца 10-летний мальчик наносил удары битой по телу и ногам 15-летнему подростку. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшедшего. Видео драки пользователи выложили в соцсетях.

В марте в московской «Школе Новокосино» произошел конфликт между двумя десятиклассниками. Причиной стали оскорбления в адрес родителей одного из подростков. В результате драки одного из школьников госпитализировали с черепно-мозговой травмой, написали «Известия».