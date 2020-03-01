Сын нашел родителей мертвыми на западе Москвы

Десятилетний мальчик нашел мертвыми отца и мать после того, как они устроили семейную вечеринку. Кроме тел в квартире нашли белый порошок.

По информации Telegram-канала «112», в квартире на западе Москвы нашли мертвыми 33-летнего Артема и 32-летнюю Анастасию. Перед смертью они употребляли наркотики. Белое вещество, найденное в их квартире, отправили на экспертизу.

Мужа и жену нашел их 10-летний сын. Он позвонил дяде и попросил о помощи. К моменту прибытия медиков оба супруга уже были мертвы.

В столичной полиции «360» подтвердили случившееся, уточнив, что тела нашли 29 февраля. Больше подробностей пока не известно.