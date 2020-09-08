Сын мужа Легкоступовой показал последние сообщения из их переписки

Сын третьего супруга скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой показал последние сообщения из их переписки в программе Андрея Малахова «Прямой эфир».

Наследник яхтсмена Юрия Фирсова Даниил заявил, что сильно переживал за здоровье отца после его свадьбы со звездой. Он написал мачехе 29 июля. Мужчину встревожил телефонный разговор с отцом, он попросил певицу не давать супругу алкоголь, пишет сайт «Экономика сегодня».

«Мне не понравился его голос. Я написал о том, что ему надо перестать пить, что такое затяжное состояние может просто его убить», — отметил Фирсов-младший.

Сообщение осталось без ответа. Спустя несколько дней, 5 августа, мужчина отправил сообщение певице в другом мессенджере. Синие «галочки» свидетельствуют о том, что оно было прочитано. Обращение также проигнорировали.

Во втором сообщении сын яхтсмена заявил о рисках для здоровья и жизни отца из-за спиртного и попросил вызвать ему врача. Просьба мужчины поступила за сутки до госпитализации Легкоступовой с тяжелой травмой головы.

Напомним, артистка умерла 14 августа. Несколько дней до этого она находилась в коме. Вскрытие показало, что причиной стали черепно-мозговая травма и отек мозга.