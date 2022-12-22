Происшествия 22 декабря 2022, 10:09 Сын крупного банкира погиб из-за рухнувшего с крыши снега в Подмосковье SHOT: сына экс-совладельца Алтайэнергобанка насмерть засыпало снегом с крыши в Подмосковье РИА «Новости»

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Школьника насмерть засыпало упавшим с крыши снегом во время прогулки с собакой во дворе собственного дома в Подмосковье. 13-летний мальчик оказался сыном экс-совладельца Алтайэнергобанка, сообщил Telegram-канал Shot.

Когда мать вместе со старшим сыном откопали мальчика, он был уже мертв. По данным канала, родители подростка разведены, отец проживает в США.

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В Красногорске возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в результате падения снега с крыши частного дома. Об этом сообщило ГСУ СК России по Московской области.

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Предварительно установили, что трагедия произошла вечером 21 декабря. Мальчик находился на придомовой территории в одной из деревень ГО Красногорска. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия, но констатировала смерть школьника.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, они устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.