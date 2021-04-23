Сын избил до смерти свою пожилую мать под Всеволожском

Мужчина изувечил собственную 83-лентюю мать. Сначала ее положили в медицинское учреждение, однако через несколько дней она скончалась в стенах больницы. Об этом рассказали «Невские новости».

Информацию о смерти женщины правоохранители узнали из телефонограммы, отправленной из Всеволожской больницы. В ней сообщили, что пенсионерку госпитализировали 17 апреля. На тот момент ее состояние оценивалось как тяжелое. По всему телу у нее были ссадины и гематомы.

Дочь довела до сведения, что удары нанес ее безработный сын. Мужчину забрали полицейские, составили на него административный протокол. Затем его переместили в помещение для задержанных.

Работники морга установят причину гибели пенсионерки.