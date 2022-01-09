Сын ирландской певицы покончил с собой с третьей попытки

Ирландская певица Шинейд О’Коннор в Twitter сообщила, что ее 17-летний сын Шейн покончил с собой.

Ранее она сообщала, что Шейн каким-то образом смог покинуть лечебное заведение, где находился после двух неудачных попыток суицида. Шинейд объявила, что будет вести судебное разбирательство с персоналом больницы.

«Мой прекрасный сын, Невиим Неста Али Шейн О’Коннор, свет моей жизни, решил покончить со своей земной борьбой», — написала певица. Она добавила, что надеется на то, что никто не последует больше его примеру.

Сотрудники ирландской полиции с 7 января вели поиски пропавшего Шейна, его тело было обнаружено поздно вечером в Дублине.

Отметим, что у 55-летней дивы есть еще трое детей. В 2017-м она опубликовала видеозапись, рассказав о длительной депрессии.

Всего Шинейд О’Коннор выпустила за музыкальную карьеру 10 альбомов.