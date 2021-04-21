Сын и отец погибли во время пожара во Владимирской области

Отец и сын погибли в Вязниках во Владимирской области при пожаре. Он начался накануне примерно в 17 часов в частном секторе микрорайона Ефимьево. Об этом рассказал «Царьград».

Когда на место приехали пожарные, они обнаружили под завалами тела двоих мужчин. Соседи подтвердили предположение о том, что это были отец и сын 1940 и 1967 годов рождения.

Огонь мог разгореться в здании из-за нарушения правил безопасности при курении. Родственники рассказали, что такое случалось и прежде.

«Обстоятельства и детали происшествия выясняются», — добавили в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.