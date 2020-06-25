Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Неделю назад стало известно о смерти Сергея Хрущева — сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Сейчас выяснилось, что причиной его гибели стало огнестрельное ранение в голову. Последние годы он жил в Соединенных Штатах.

Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на майора полиции города Кранстона (штат Род-Айленд) Тодда Паталано, Сергея Хрущева не стало в прошлый четверг, 18 июня. Очевидных признаков насилия не обнаружено.

О смерти мужчины в правоохранительные органы сообщила супруга Хрущева Валентина. Полицейские никому не предъявили уголовных обвинений по этому делу.

Сергей Хрущев в Советском Союзе был ученым-ракетостроителем. На родине его удостоили звания Героя Социалистического Труда. Он был лауреатом Ленинской премии и премии Совета министров СССР. В США вместе с женой он перебрался в 1991 году, чтобы читать лекции по холодной войне в Университете Брауна.

В 1999 году супруги Хрущевы получили американское гражданство. Вдова Сергея Хрущева сообщила, что ее покойного мужа похоронят осенью в Москве.