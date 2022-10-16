Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту подтвердил задержание отца | 360°

Происшествия 16 октября 2022, 08:37 Поделиться Telegram

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Viber Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту подтвердил задержание отца Сын подозреваемого в теракте на Крымском мосту Соломко подтвердил задержание отца РИА «Новости»

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Сын фигуранта дела о взрыве Крымского моста Романа Соломко, подтвердил данные о задержании своего отца. Соломко-младший находится в Херсонской области, сообщило РИА «Новости».

«Отец уехал в Крым числа 8-9-го, точно не помню, в этих числах… Я понимаю, почему вы спрашиваете. Неприятные новости. Мало кто верит, что он замешан… Это такая бредятина», — заявил Максим Соломко.

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Он охарактеризовал ситуацию с задержанием отца как «подставу».

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«Я вкратце вам объясню. Он поехал в Грузию, заплатил деньги, оплатил таможню, нанял брокера и уехал оттуда, занимался таможенной декларацией», — рассказал Максим Соломко.

По его словам, отец должен был там оставить деньги, ранее были переданы официальные документы от фирм.

«Мы все официально подали, мы официально себе на фирму все это везли… Это же подстава!», — подчеркнул сын задержанного.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября. После подрыва грузовика вспыхнули семь цистерн с топливом, в результате частично обрушились два автомобильных пролета. СК России возбудил уголовное дело о теракте. По данным следствия, организатором атаки был руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов. В рамках дела установлены личности 12 причастных к теракту, восемь из них задержали.

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