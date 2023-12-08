Происшествия 08 декабря 2023, 12:19 Сын экс-министра спорта Хакасии погиб в туре на снегоходах Коновалов принес соболезнования экс-министру спорта Хакасии после гибели сына РИА «Новости»

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Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования и слова поддержки бывшему министру спорта республики Валерию Денщикову в связи с гибелью сына. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Искренне сочувствуем в связи с потерей родного человека, примите наши глубочайшие соболезнования. Мужества и сил родным и близким, мы скорбим вместе с вами», — сказано в сообщении.

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По данным Telegram-канала Mash, Василий Денщиков погиб во время туристического тура на снегоходах.

Несколько групп туристов выдвинулись из базы в поселке Приисковое 6 декабря. В дороге началась метель, из-за потери видимости группа сбилась с маршрута. Всего в снежную западню попали 27 мужчин и одна девушка.

Туристы смогли связаться с МЧС и попросить помощи, но спасатели из-за погодных условий приступили к поискам только утром следующего дня, группе пришлось провести ночь в горах.

Позднее стало известно о смерти двух человек, в том числе 26-летнего Денщикова. Остальных туристов удалось эвакуировать.

В августе житель Краснодара погиб в горах при попытке взойти на вершину Эльбруса. Он сорвался вниз и получил несовместимые с жизнью травмы.