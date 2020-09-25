25 сентября 2020, 14:55
Сын бывшего губернатора Архангельской области умер в аварии
Сын бывшего губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова погиб в ДТП утром 25 сентября. Об этом сообщил «Пятый канал».
В момент аварии мужчина находился на пассажирском сиденье.
Внедорожник выехал с дороги и столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. По некоторым данным, водитель и пассажир джипа были в состоянии алкогольного опьянения, написало РИА ФАН.
За рулем внедорожника находился местный предприниматель Анатолий Лихачев, его госпитализировали.