Сын бывшего губернатора Архангельской области умер в аварии

В момент аварии мужчина находился на пассажирском сиденье.

Внедорожник выехал с дороги и столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. По некоторым данным, водитель и пассажир джипа были в состоянии алкогольного опьянения, написало РИА ФАН.

За рулем внедорожника находился местный предприниматель Анатолий Лихачев, его госпитализировали.