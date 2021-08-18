Сын бортинженера разбившегося Ил-112В рассказал о последнем разговоре с отцом

Сын погибшего при крушении Ил-112В в Кубинке бортинженера-испытателя Николая Хлудеева Роман разговаривал с отцом за день до авиакатастрофы. Он не заметил никакого волнения в его голосе.

«Он никогда в жизни ни на что не жаловался, был скромным человеком. В понедельник разговаривал с ним. Отец ничего не опасался. Был всегда уверен в технике. Если бы была какая-то неисправность, самолет бы не вылетел. Они устраняли поломки сами», — поделился с «Московским комсомольцем» Роман.

Собеседник подчеркнул, что об этом самолете его отец отзывался хорошо и был уверен в опытном экипаже. Ранее в разговоре с «360» сын погибшего испытателя отметил, что его отец привил ему любовь к небу, но стать летчиком Роман Хлудеев не успел.

Накануне в Подмосковье разбился опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. Во время последнего полета у него загорелся правый двигатель. Летчики постарались увести воздушное судно подальше от жилых домов, за городскую черту. Над лесом самолет резко накренился на правое крыло, упал и взорвался.

На его борту находились летчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. Они погибли. СК завел уголовное дело. Летчик-испытатель Анатолий Кнышов предположил, что катастрофа произошла из-за отказа техники.