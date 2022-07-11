Сын атамана Капитонова рассказал о последних минутах жизни отца

В Истре случайно зарубили шашкой атамана Московского казачьего войска при Великом братстве казачьих войск Руси и зарубежья Сергея Капитонова. Его сын Вячеслав рассказал «360» о произошедшем.

Трагедия произошла во время казачьих забав. Вячеслав отметил, что практически не знал напарника отца — Алексея Петухова, который нанес Сергею несовместимую с жизнью травму.

«Я того человека особо не знаю, так как не часто общался с друзьями папы. Знаю, что они дружили с отцом, но больше ничего об Алексее как о человеке сказать не могу», — сообщил он.

Вячеслав отметил, что его папа умер на руках друга сына Александра, который также участвовал в казачьих забавах. Он рассказал, как все произошло.

«Петухов выполнял рубку бутылок шашкой. Мой отец каким-то образом шел сзади и напоролся на саблю. Он смог ее вытащить и закрыл место ранения рукой, после чего пошел в сторону моего друга. Тот отвел руку, но открылся фонтан крови», — рассказал Вячеслав.

Сергею пытались оказать первую медицинскую помощь, но тот начал терять сознание. Атаман не дожил до приезда скорой: медикам оставалась только констатировать смерть.

Вячеслав сказал, что его папа получил серьезную травму, из-за которой он не смог дожить до приезда врачей.

«У отца было очень сильное кровотечение — и внутреннее, и наружное. Видимо, была задета какая-то серьезная артерия», — предположил он.