Сын актрисы Яковенко рассказал о состоянии выпавшего из окна друга

Мужчина, который выпал из окна квартиры актрисы Татьяны Яковенко сейчас в реанимации. К нему не пускают посетителей. Об этом «360» сообщил сын актрисы Владимир.

«В больнице не был, нас не пустили в реанимацию. Борется. Какие прогнозы — не знаю. Мы приехали и ждем, как и все», — рассказал он.

Владимир отказался комментировать причины, по которым его друг попал в больницу.

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Ранее стало известно, что что из окна квартиры на четвертом этаже дома на Новом Арбате выпал мужчина. Им оказался 29-летний друг Владимира, его имя не сообщается. «Московский комсомолец» уточнил, что накануне в квартире актрисы была вечеринка — в ней участвовали ее сын и еще несколько человек, в том числе пострадавший.

В какой-то момент он сказал, что пошел спать, а через некоторое время его обнаружили под окнами дома. Когда на вызов прибыли врачи, мужчина был без сознания — в больницу его привезли в тяжелом состоянии. На дороге во дворе дома до сих пор видны кровавые следы — их можно заметить возле припаркованных машин.