Сыгравшую в сериале «Чикатило» актрису попытались изнасиловать у ее дома

Сыгравшая в российском сериале «Чикатило» актриса Алина Мещерякова сообщила о нападении на нее неизвестного мужчины. О случившемся сообщил Telegram-канал Shot.

По словам Мещеряковой, она возвращалась домой от метро, когда на нее напал неизвестный мужчина.

«Он оторвал мне пуговицу, начал меня целовать. Я не знаю… Он хотел меня изнасиловать. Я просто убежала», — рассказала она.

В итоге актриса смогла прийти в себя только в подъезде своего дома.

По данным Shot, в полицию Мещерякова пока не обращалась. Напавшего на нее злоумышленника она смогла снять на телефон и сообщила о случившемся своей матери и представителю.

В сериале «Чикатило» Мещерякова сыграла Ангелину.