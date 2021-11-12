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    12 ноября 2021, 14:22

    Сыгравшую в сериале «Чикатило» актрису попытались изнасиловать у ее дома

    Short: сыгравшая в сериале Чикатило актриса Алина Мещерякова сообщила о нападении

    Ольга Назаркина

    Сыгравшая в российском сериале «Чикатило» актриса Алина Мещерякова сообщила о нападении на нее неизвестного мужчины. О случившемся сообщил Telegram-канал Shot.

    По словам Мещеряковой, она возвращалась домой от метро, когда на нее напал неизвестный мужчина.

    «Он оторвал мне пуговицу, начал меня целовать. Я не знаю… Он хотел меня изнасиловать. Я просто убежала», — рассказала она.

    В итоге актриса смогла прийти в себя только в подъезде своего дома.

    По данным Shot, в полицию Мещерякова пока не обращалась. Напавшего на нее злоумышленника она смогла снять на телефон и сообщила о случившемся своей матери и представителю.

    В сериале «Чикатило» Мещерякова сыграла Ангелину.