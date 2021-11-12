12 ноября 2021, 14:22
Сыгравшую в сериале «Чикатило» актрису попытались изнасиловать у ее дома
Short: сыгравшая в сериале Чикатило актриса Алина Мещерякова сообщила о нападении
Сыгравшая в российском сериале «Чикатило» актриса Алина Мещерякова сообщила о нападении на нее неизвестного мужчины. О случившемся сообщил Telegram-канал Shot.
По словам Мещеряковой, она возвращалась домой от метро, когда на нее напал неизвестный мужчина.
«Он оторвал мне пуговицу, начал меня целовать. Я не знаю… Он хотел меня изнасиловать. Я просто убежала», — рассказала она.
В итоге актриса смогла прийти в себя только в подъезде своего дома.
По данным Shot, в полицию Мещерякова пока не обращалась. Напавшего на нее злоумышленника она смогла снять на телефон и сообщила о случившемся своей матери и представителю.
В сериале «Чикатило» Мещерякова сыграла Ангелину.