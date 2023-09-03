Происшествия 03 сентября 2023, 10:57 Свыше семи тысяч человек эвакуировали из-за подтоплений в Приморье МЧС: из-за подтоплений в Приморье эвакуировали 7,1 тысячи человек

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Спасатели МЧС эвакуировали 7,1 тысячи человек из-за подтоплений в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также экстренные службы спасли от прибывающей воды 525 человек. Она уже зашла в 121 жилой дом и 697 придомовых территорий.

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«Осталось нарушено транспортное сообщение с 18 населенными пунктами, для них запустили три лодочные переправы», — отметили в МЧС.

В шести пунктах временного размещения расположили 179 человек, среди них — 33 ребенка.

«За прошлые сутки спасатели МЧС откачали воду из подвалов 61 жилого дома, просушили 43 дома. В работах задействовали 226 аварийно-восстановительных бригад, 37 плавсредств, 203 единицы техники и 956 человек», — заключили в ведомстве.

Из-за обильных осадков в Приморском крае некоторые реки вышли из берегов, вызвав затопление территорий. В связи с погодными условиями новый учебный год во всех школах региона начнется 11 сентября.