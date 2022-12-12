Происшествия 12 декабря 2022, 23:50 Свыше пяти машин столкнулись на Киевском шоссе в Ленинградской области

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Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в Санкт-Петербурге 12 декабря. Из-за дождливой погоды там столкнулись по меньшей мере пять автомобилей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Telegram-канал «Мегаполис».

По данным очевидцев, на дороге находились пять автомобилей, еще один вылетел в кювет. Далее на проезжей части заметили еще несколько столкнувшихся машин. Часть из них оказалась на полосе встречного движения.

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Информации о пострадавших и погибших не поступало. Издание отметило, что на данном участке трассы образовалась пробка.

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