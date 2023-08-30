Происшествия 30 августа 2023, 10:45 Свыше 80 снарядов выпустили по Херсонской области за сутки ВСУ выпустили 86 снарядов по Херсонской области за сутки РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины выпустили 86 снарядов по разным населенным пунктам Херсонской области за минувшие сутки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.

В течение ночи ВСУ обстреливали гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Подстепном, Сагах и в Днепрянах. В сумме украинские боевики выпустили по этим населенным пунктам 32 снаряда из ствольной артиллерии.

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«Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — сказали в экстренных службах.

В течение дня 29 августа под ударами украинской армии оказались Алешки, Днепряны, Казачьи Лагери, Крынки и Подстепное. ВСУ выпустили по ним 54 снаряда.

Вооруженные силы Украины ранее ударили по биосферному заповеднику «Аскания-Нова» в Херсонской области. Из-за атаки вспыхнул пожар, могли пострадать краснокнижные животные.