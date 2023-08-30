30 августа 2023, 10:45
Свыше 80 снарядов выпустили по Херсонской области за сутки
ВСУ выпустили 86 снарядов по Херсонской области за сутки
Вооруженные силы Украины выпустили 86 снарядов по разным населенным пунктам Херсонской области за минувшие сутки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.
В течение ночи ВСУ обстреливали гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Подстепном, Сагах и в Днепрянах. В сумме украинские боевики выпустили по этим населенным пунктам 32 снаряда из ствольной артиллерии.
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«Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — сказали в экстренных службах.
В течение дня 29 августа под ударами украинской армии оказались Алешки, Днепряны, Казачьи Лагери, Крынки и Подстепное. ВСУ выпустили по ним 54 снаряда.
Вооруженные силы Украины ранее ударили по биосферному заповеднику «Аскания-Нова» в Херсонской области. Из-за атаки вспыхнул пожар, могли пострадать краснокнижные животные.
ВСУ
Херсонская область
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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