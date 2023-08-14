Происшествия 14 августа 2023, 15:51 Свыше 7000 абонентов в Донецке остались без электроэнергии из-за обстрела Минэнерго ДНР: 7200 абонентов в Донецке остались без света из-за обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Оборудование одной из подстанций Донецка пострадало в результате очередного обстрела со стороны ВСУ. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале Министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

«Без напряжения 73 трансформаторных подстанции, 7200 бытовых абонентов в Кировском и Петровском районах города», — уточнили в ведомстве.

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Аварийно-восстановительные работы будут проводить специалисты Кировских электрических сетей «Региональной энергопоставляющей компании». Сотрудники завершат процесс, как только позволит обстановка, заключили в пресс-службе.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале уточнил, что в результате обстрела Петровского района повреждения также зафиксировали у двух частных домов на улице Урбанского. Пострадал и один многоквартирный дом на улице Стаханова.

«В Куйбышевском районе также поврежден частный дом по улице Руставели», — заключил Кулемзин.