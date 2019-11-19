Свыше 47 тысяч жителей Кемеровской области остались без электричества
В Кемеровской области более 47 тысяч человек остались без электричества из-за аварии на Беловской ГРЭС, передает ИА RNS со ссылкой на портал Минэнерго.
По данным ведомства, на Беловской ГРЭС отключилась первая система шин 110 кВ. В результате без электроснабжения остались около 47,3 тысячи человек. Мощность отключенных потребителей достигает отметки в 75 МВт.
Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Причины произошедшего устанавливаются.