  • Свыше 47 тысяч жителей Кемеровской области остались без электричества

    19 ноября 2019, 16:33

    Артур Блянихов

    В Кемеровской области более 47 тысяч человек остались без электричества из-за аварии на Беловской ГРЭС, передает ИА RNS со ссылкой на портал Минэнерго.

    По данным ведомства, на Беловской ГРЭС отключилась первая система шин 110 кВ. В результате без электроснабжения остались около 47,3 тысячи человек. Мощность отключенных потребителей достигает отметки в 75 МВт.

    Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Причины произошедшего устанавливаются.