Происшествия 11 января 2023, 21:54 Свыше 45 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды

Читать 360tv в

В Дагестане из-за сильного ветра и снегопада без света остаются более 45 тысяч местных жителей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное Минэнерго.

«Остаются без света свыше 45 тысяч человек», — цитирует собеседника информагентства RT.

Реклама

Ранее в профильном ведомстве уточнили, что без света остались 60 тысяч жителей в более 40 населенных пунктах. В Министерстве добавили, что энергоснабжение восстановили частично, но после были еще отключения.

Реклама