Происшествия 07 июня 2023, 20:32 Свыше 4 тысяч человек эвакуировали в Херсонской области Сальдо: из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали более 4 тысяч человек РИА «Новости»

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Из затопленных населенных пунктов в Херсонской области эвакуировали четыре тысячи человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.

«Размещение жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения, производится в том числе, в пунктах временного размещения», — написал он.

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Сальдо лично проверил условия размещения эвакуированных. По его словам, пункты оснастили всем необходимым: здесь предоставляют бесплатное питание, а также оказывают медицинскую и психологическую помощь. Сейчас в 50 пунктах оборудовали почти три тысячи мест. Есть резерв еще на 5,5 тысячи — его задействуют при необходимости.

Врио главы региона отметил, что многие люди выразили желание вернуться назад. В ближайшее время власти примут решение о выплате компенсаций за пострадавшее жилье.

Эвакуированных жителей Херсонской области готовы принять в Крыму, Запорожской области и других регионах, отметил Сальдо.

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову помочь людям в зоне затопления в Херсонской области.