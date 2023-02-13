Происшествия 13 февраля 2023, 15:48 Свыше 30 мертвых птиц заметили в Пятигорске

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Порядка 30 мертвых ворон обнаружили в Пятигорске. Такой информацией поделился глава города Дмитрий Ворошилов. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

Трупы птиц обнаружили неподалеку от памятника генералу Ермолову вчера, 12 февраля. На место происшествия прибыли сотрудники надзорных ведомств, которые подтвердили информацию. Они обнаружили порядка 30 мертвых птиц. В дальнейшем их передадут в ветеринарную службу, чтобы выяснить причину гибели.

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«Удивительно, что обитающие рядом голуби не пострадали, что подтверждает мою версию об отравления птиц за территорией города», — рассказал Ворошилов.

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