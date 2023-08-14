Происшествия 14 августа 2023, 08:46 Свыше 2,5 тысячи человек эвакуировали в Приморье из-за подтоплений МЧС Приморья: свыше 2,5 тысячи человек эвакуировали из-за подтоплений в регионе РИА «Новости»

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Из затопленных домовладений в Приморском крае эвакуировали более 2,5 тысячи человек, 582 из них — дети. Об этом сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, последствия паводка ликвидируют более 300 спасателей.

По состоянию на 14 августа в 15 муниципальных образованиях края затоплены оказались 4620 жилых домов, 5555 приусадебных участков, 28 участков автомобильных дорог. Отрезано 28 населенных пунктов.

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В регионе развернули 12 пунктов временного размещения. В них разместили 448 человек, в том числе 114 детей, добавили в пресс-службе.

Без света пока остаются жители 91 многоквартирного и 1730 частных домов в Уссурийском, Октябрьском и Надеждинском муниципальных образованиях. Энергетики приступят к ремонтным работам после освобождения от воды трансформаторных подстанций.

Пик паводка сейчас проходит на реке Малиновка в Дальнереченском районе у населенного пункта Ракитное. На реке Раздольная в Октябрьском округе, Уссурийском городском округе и Надеждинском районе, а также на реке Кулешовка в Спасском районе вода начала спадать.

Уже освободился от воды Михайловский район. Там проводят аварийно-восстановительные работы, указали в ведомстве.