Происшествия 31 марта 2023, 12:53 Свыше 230 человек разместили в пунктах временного размещения из-за затора на М-4 «Дон» Ростовский губернатор Голубев: 232 человека разместили в ПВР из-за затора на М-4 «Дон» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Экстренные службы в Ростовской области разместили 232 человека в 17 пунктах временного размещения на трассе М-4 «Дон». Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«На съезде с М-4 в сторону Волгоградской области непростая ситуация. С грузовым транспортом ситуация сложнее, легковой движется интенсивнее. Организованно разместили 232 человек в 17 пунктах, также действуют восемь мобильных пунктов обогрев», — написал он.

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Голубев отметил, что на некоторых участках трассы движение пока что идет по одной полосе, ликвидация заносов продолжается.

Ранее глава ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов сообщил, что движение по трассе М-4 «Дон» началось в обе стороны, в Ростов и Москву.

Мощный снегопад накрыл Ростовскую область вечером 30 марта, из-за чего сотни автомобилей оказались в снежном плену на трассе М-4 «Дон».