Происшествия 10 мая 2023, 09:48 Свыше 20 тысяч жилых домов спасли от пожаров в Курганской области ТАСС: МЧС спасло от пожаров более 20 тысяч жилых домов в Курганской области РИА «Новости»

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Спасатели ликвидировали все пожары, угрожавшие населенным пунктам в Курганской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Все ландшафтные пожары в Курганской области по состоянию на утро 10 мая уже ликвидировали. Всего от пожаров спасли свыше 20 тысяч жилых домов и более чем 214 объектов жизнеобеспечения», — заявили в ведомстве.

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Лесные пожары в Курганской области начались 7 мая. Согласно последней информации, в огне погиб 21 человек, еще 13 жителей получили ранения разной степени тяжести.

Правоохранительные органы начали расследовать причины возникновения пожара, следователи уже завели семь уголовных дел.

Власти Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации и пообещали оказать материальную помощь всем, чье имущество пострадало от распространения огня. Губернатор региона Вадим Шумков заявил, что заручился в этом вопросе поддержкой со стороны президента России Владимира Путина.