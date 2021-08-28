Свыше 20 нарушений выявили в больнице Ярославля перед пожаром

В больнице № 3 Ярославля, где произошел пожар, во время проверки в апреле выявили более 20 нарушений пожарной безопасности. Об этом замглавы регионального МЧС Сергей Милованов сообщил ТАСС.

Последняя проверка в больнице проводилась в апреле, тогда выявили 23 нарушения.

«Юридическое лицо было решением суда привлечено к административной ответственности в виде штрафа, вручено новое предписание», — сообщил Милованов.

После пожара проверки пройдут во всех медучреждениях Ярославской области.

Пожар в ярославской больнице № 3, где лечат пациентов с ковидом, произошел в пятницу вечером. Очаг находился на первом этаже здания. Из-за пожара в медучреждении отключилось электричество, в результате перестали работать аппараты искусственной вентиляции легких. Власти подтвердили смерть одного пациента, но заявили, что она не была связана с пожаром. Сообщалось, что двоих пострадавших реанимировали.

При пожаре сотрудники больницы эвакуировали 76 человек.

Ранее сообщалось, что причиной пожара мог стать невыключенный кипятильник, якобы оставленный одним из пациентов в пустом стакане, после чего загорелся матрас. В МЧС отметили, что рассматривают несколько версий случившегося — от нарушения правил эксплуатации электроприборов до неосторожности при курении.