Происшествия 24 января 2023, 13:37 Свыше 19 млрд рублей выделят на капитальный ремонт домов в Югре

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Свыше 19 миллиардов рублей направят на капитальный ремонт в ХМАО. Средства реализуют в течение трех лет. Об этом сообщил информационно-деловой портал Ugra-news.

Большинство домов планируют отремонтировать в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске. С 2023 по 2025 год в регионе приведут в порядок свыше 1000 домов, что составляет около пяти миллионов квадратных метров.

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В текущем году в Сургуте обновят 31 фасад и 31 крышу. Также 10 фасадов планируют утеплить.

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Программа по капитальному ремонту в Югре рассчитана до 2046 года, написала «Политика сегодня».