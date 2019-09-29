Свыше 150 телят сгорело на ферме под Новосибирском. Люди не пострадали

В ведомстве рассказали, что пожар произошел в селе Новоспасск Новосибирской области. Вспыхнуло здание животноводческой фермы. Специалисты установили, что пожар носил техногенный характер.

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«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огонь охватил здание по всей площади», — сообщили в пресс-службе.

Полностью выгорело здание площадью 1200 квадратных метров. Сотрудники фермы не пострадали. В огне погибло 154 теленка.

По предварительной версии, пожар возник из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В ближайшее время будет оценен материальный ущерб.