23 ноября 2023, 11:55
Свыше 112 тысяч фунтов стерлингов обнаружили в багаже авиапассажирки в Домодедове
Таможенники в Домодедово нашли в багаже россиянки 112 тысяч фунтов стерлингов
Более 112 тысяч фунтов стерлингов обнаружили домодедовские таможенники в багаже авиапассажирки. Она летела в Азербайджан и пыталась скрыть провозимую с собой сумму. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.
Во время опроса девушка рассказала работникам таможни, что у нее с собой всего 8,5 тысячи фунтов стерлингов и семь тысяч рублей. Но при досмотре багажа выяснилось, что в двух картонных коробках среди наборов для шитья она пыталась скрыть еще 95 тысяч фунтов.
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Кроме того, еще 9,5 тысячи сотрудники аэропорта нашли в обложке блокнота и 7,5 тысячи — в личной косметичке. В конечном итоге общая сумма валюты превысила 14 миллионов рублей.
«Установлено, что нарушительница имеет двойное гражданство — Российской Федерации и Великобритании», — подчеркнули в ведомстве.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде наличных денежных средств в особо крупном размере. По этой статье грозит ограничение свободы на срок до четырех лет.
Накануне россиянка пыталась провезти украшения на 3,7 миллиона рублей во Внукове.
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