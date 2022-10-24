Свыше 100 человек приняли участие в поисках пропавшей россиянки на Пхукете | 360°

Происшествия 24 октября 2022, 10:36 Свыше 100 человек приняли участие в поисках пропавшей россиянки на Пхукете Генконсул Соснов: свыше 100 человек участвуют в поиске пропавшей на Пхукете россиянки Unsplash

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Свыше 100 человек приняли участие в поисках гражданки России Елены Радченко, пропавшей на Пхукете пять дней назад. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул России на острове Владимир Соснов.

По его словам, женщина 20 октября не вернулась в номер отеля. После этого представитель оказывающей услуги туристической фирмы подал заявление в правоохранительные органы.

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«Сейчас в поисках Радченко участвуют около 100 человек, задействованы вертолетная техника, береговая охрана, полиция и водолазы», — сообщил Соснов.

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Генконсул отметил, что на одном из пляжей, где, предположительно, отдыхала россиянка, обнаружены ее вещи.

«Из-за сезона дождей высота волн может достигнуть даже трех метров, а люди купаются и подвергают себя опасности, несмотря на выставленные предупреждающие красные флаги. Также эти волны осложнили работу водолазам, которые исследуют море при поисках», — добавил Соснов.

Поисковая операция продолжится как минимум ближайшие семь дней, она находится на контроле у губернатора острова, написал RT.